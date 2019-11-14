الإنتقالي يبدأ عملياً في تنفيذ إتفاق الرياض برعاية التحالف العربي

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، أن المجلس بدأ عملياً في تنفيذ بنود إتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه في الخامس من الشهر الجاري، بين المجلس والحكومة الشرعية برعاية من المملكة العربية السعودية .

وأشار في تغريدة له بتويتر رصدها كريتر سكاي، أن قوة حماية المنشأت تستعد لتولي مسؤوليتها في هذا الجانب .. مضيفاً أن دائرة حقوق الإنسان في الانتقالي برئاسة ذكرى معتوق أنهت دورة قانونية وإرشادية للجنود الملتحقين في هذه القوة .

وجدد شطارة التأكيد على أن الإنتقالي هو الشريك الحقيقي للتحالف العربي .