الإنتقالي يبدأ مشاورات سرية لتشكيل حكومة جنوبية مؤقتة لإدارة الوضع في الجنوب

أشار الصحفي ماجد الداعري إلى أن المجلس الإنتقالي يبدأ مشاورات سرية لتشكيل حكومة جنوبية مؤقتة لإدارة الوضع الخدماتي والأمني في الجنوب .

وقال الداعري: ‏الإنتقالي يبدأ مشاورات سرية لتشكيل حكومة جنوبية مؤقتة لإدارة الوضع الخدماتي والأمني في الجنوب مع استمرار تعثر مشاورات تنفيذ ‎#إتفاق_الرياض.

واختتم قائلا: وتعنت الشرعية عن تقديم تنازلات حقيقية لاستيعابه بحجم الشعب والأرض التي يسيطر عليهما جنوبا والمكاسب السياسية والعسكرية التي حققها كجزء من التحالف