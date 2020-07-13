كريتر سكاي

الإنتقالي يبدأ مشاورات سرية لتشكيل حكومة جنوبية مؤقتة لإدارة الوضع في الجنوب

13 يوليو، 2020
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كريتر سكاي/خاص

أشار الصحفي ماجد الداعري إلى أن المجلس الإنتقالي يبدأ مشاورات سرية لتشكيل حكومة جنوبية مؤقتة لإدارة الوضع الخدماتي والأمني في الجنوب .
وقال الداعري: ‏الإنتقالي يبدأ مشاورات سرية لتشكيل حكومة جنوبية مؤقتة لإدارة الوضع الخدماتي والأمني في الجنوب مع استمرار تعثر مشاورات تنفيذ ‎#إتفاق_الرياض.
واختتم قائلا: وتعنت الشرعية عن تقديم تنازلات حقيقية لاستيعابه بحجم الشعب والأرض التي يسيطر عليهما جنوبا والمكاسب السياسية والعسكرية التي حققها كجزء من التحالف

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