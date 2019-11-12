الإنتقالي يرفض المساس بأعلام الإنفصال

رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا اليوم الثلاثاء أي محاولات للمساس بأعلام الانفصال.

وحذر الإنتقالي، في بيانه الذي نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، القوات السعودية من أن المساس بأعلام الإنفصال في المؤسسات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن قد يتسبب في حالة إحتقان شعبي كبير قد يهدد بتصعيد لا يمكن التحكم بنتائجه .

ويأتي تحذير الانتقالي عقب ساعات من التوتر بين القوات السعودية ومسلحي المجلس الإنتقالي، على خلفية رفض إنزال راية الانفصال ورفع الراية الوطنية على المؤسسات الحكومية.

وطالب المجلس باحترام علم الجنوب مشيدا بأنصار ومسلحي المجلس الذين منعوا إزالة العلم من مطار عدن، وحذر من ردة فعل شعبية يصعب التحكم بنتائجها.

وجددت قيادة المجلس الترحيب بمضامين اتفاق الرياض، مؤكدة الالتزام بها كطريق آمن يضمن الخروج من الأزمة، لكنهم حذروا من السماح بأي تجاوزات يمكن أن تنتقص من هذا الانجاز والعمل، على استمرار التعاون من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وسكينة المجتمع.

وعلى صعيد متصل حذر وزير النقل اليمني صالح الجبواني، من أن أي تفسير متعسف من قبل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا لبنود اتفاق الرياض سيؤي إلى فشله، مشددا على ضرورة أن ينفذ أولا في العاصمة المؤقتة عدن.