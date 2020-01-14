الاتحاد الأوربي يشيد بتعاطي الانتقالي مع اتفاق الرياض ويعبر عن رغبته للعمل المشترك معه

استقبل الرئيس عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، بمكتبه اليوم وفد الاتحاد الأوربي الذي يزور العاصمة عدن .

وفي مستهل اللقاء رحب الرئيس الزُبيدي بوفد الاتحاد الأوربي الذي ضم كلاً من السيد هانس جاندربرج سفير الاتحاد الاوروبي لليمن ، والسيد كريستيان تيستو سفير فرنسا والسيد نيكولاس تروفي سفير مملكة السويد، والسيد ريكاردو ڤيلا نائب سفير الاتحاد الاوروبي ، متمنياً لهم زيارة سعيدة وموفقة إلى العاصمة الجنوبية عدن.

ونوه الرئيس القائد ان هذه الزيارة لعدن تمثل دعماً لجهود السلام وانهاء المعاناة والحروب، وكذا دعماً لتنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

واشاد الرئيس القائد بالدور الاوروبي والسفراء في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية خاصة في مايتعلق بإغاثة النازحين اضافة إلى الجهود المبذولة في دعم القطاع الصحي ومواجهة الأوبئة.

وأكد الرئيس الزُبيدي على دور الامم المتحدة ومبعوثها الدولي جريفتش ، ومساعيهما الهادفة لإحلال السلام في اليمن وإشراك الجنوبيين في العملية السياسية النهائية، باعتبار ان لا حل لأزمات اليمن دون حل قضية شعب الجنوب.

من جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي هانس جاندر برج ان الاتحاد الاوروبي حريص ان يكون شريكاً فاعلا للسلام وبالاخص مع المجلس الانتقالي ، لتوفير الامن والاستقرار بالمنطقة بما ينصب على تنفيذ بنود المرحلتين الاولى والثانية من اتفاق الرياض.

وأشاد المسؤول الأوربي بتعاطي المجلس الإيجابي مع اتفاق الرياض وسماحه بعودة رئيس الحكومة ، مشيراً الى رغبة الجميع للعمل لإيجاد آلية وصيغة مشتركة لدعم مسار التنمية بالمحافطات المحررة مع رئيس الوزراء بما يخدم تنفيذ بنود الاتفاقية وتوفير الخدمات للمواطنين.

بدوره عبر السيد نيكولاس تروفي سفير مملكة السويد إلى اليمن، عن سعادته لزيارة العاصمة عدن، مبديا استعداد الاتحاد الدائم للإسهام في عملية السلام وانهاء الحرب.

حضر اللقاء الاستاذ أحمد حامد لملس الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي ، والدكتور عبدالناصر الوالي ، واللواء سالم عبدالله السقطري عضوا هيئة رئاسة المجلس. والدكتور عبدالعزيز الدالي مستشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون الخارجية