عدن تايم

الاتحاد الأوروبي يدين الاعمال العسكرية الحوثية

1 أبريل، 2020
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عدن تايم – رعد الريمي

أدان بيان رسمي للاتحاد الأوروبي الهجوم الصاروخي من قبل الحوثيين – الجماعة الانقلابين ضد السعودية، النشاط العسكري الجاري في محافظة مأرب وحولها.
وقال البيان المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن ذلك يتعارض بشكل كامل مع دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.
وأضاف أنه يتعين على الأطراف وقف الأعمال العدائية والاتحاد من أجل مكافحة جائحة فيروس كورونا.
وأكد الاتحاد الأوروبي بالبيان على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، حول الحاجة إلى الوقف الفوري للمواجهات العسكرية، ويدعو الاتحاد الأوروبي الأطراف إلى اغتنام الإمكانية التي تتيحها هذه اللحظة من أجل خفض التصعيد ووضع وقف رسمي لإطلاق النار.
كما أكد على مواصله جهوده كالاتحاد أوروبي لدعم الكامل للعملية التي تقودها الأمم المتحدة

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