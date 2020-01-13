الاتحاد الأوروبي يشيد بدور المجلس الانتقالي في التعاطي مع اتفاق الرياض

قال سفير الاتحاد الأوروبي لليمن هانس جاندر برج، إن الاتحاد حريص أن يكون شريكاً فاعلا للسلام في اليمن وخاصة مع المجلس الانتقالي ، لتوفير الأمن والاستقرار بالمنطقة بما ينصب على تنفيذ بنود المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الرياض.

وأشاد المسئول الأوربي خلال زيارة قام بها وفد الاتحاد الأوروبي للرئيس عيدروس الزُبيدي، اليوم الاثنين، في العاصمة عدن،بتعاطي المجلس الإيجابي مع اتفاق الرياض.

وضم وفد الاتحاد الأوربي هانس جاندربرج سفير الاتحاد الأوروبي لليمن ، و كريستيان تيستو سفير فرنسا ونيكولاس تروفي سفير مملكة السويد، وريكاردو ڤيلا نائب سفير الاتحاد الأوروبي .

وأشار هانس جاندر برج خلال اللقاء، إلى رغبة الجميع للعمل لإيجاد آلية وصيغة مشتركة لدعم مسار التنمية بالمحافظات المحررة مع رئيس الوزراء بما يخدم تنفيذ بنود الاتفاقية وتوفير الخدمات للمواطنين.

من جانبه،أكد الرئيس الزُبيدي، أن هذه الزيارة تمثل دعماً لجهود السلام وإنهاء المعاناة والحروب، وكذلك دعماً لتنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

وأشاد الزُبيدي، بالدور الأوروبي والسفراء في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية خاصة في ما يتعلق بإغاثة النازحين إضافة إلى الجهود المبذولة في دعم القطاع الصحي ومواجهة الأوبئة.

وأكد الزُبيدي خلال اللقاء،على دور الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي مارتن غريفتش ، ومساعيهما الهادفة لإحلال السلام في اليمن وإشراك الجنوبيين في العملية السياسية النهائية، باعتبار إن لا حل لأزمات اليمن دون حل قضية شعب الجنوب.

من جانبه، عبر السيد نيكولاس تروفي سفير مملكة السويد إلى اليمن، عن سعادته لزيارة العاصمة عدن، مبديا استعداد الاتحاد الدائم للإسهام في عملية السلام وإنهاء الحرب.