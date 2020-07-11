الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت يطالب بانهاء العام الدراسة بحلول منصفة للطلاب

وقف الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت في الفترة المنصرمة على تطورات الجائحة العالمية كورونا ( كوفيد .۱۹ ) وما أحدثته من تطيل شامل لجميع مناحي الحياة، وقد كان للطالب الجامعي نصيب في ما تركته هذه الجانحة من آثار وما أحدثته من انقطاع عن العملية التعليمية، وتوافقا مع هذه التطورات نظر الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت بعين الترقب والحذر لما كل من شأنه أن يهدد صحة وسلامة الطالب الجامعي، وبعين الحرص على استجلاب مصالحه

وبعد الاطلاع على قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشان تعليق الدراسة بسب ب جائحة كورونا، وقرار الوزارة الصادر بتاريخ 19 مايو ۲۰۲۰ م القاضي باستئناف العملية التعليمية في تاريخ 8 أغسطس ۲۰۲۰ م. وبعد الاطلاع على الإجراءات المقدمة من قبل جامعة حضرموت لاستئناف الدراسة، حضر ممثل الاتحاد العام اجتماع مجلس الجامعة المنعقد يوم الأحد بتاريخ ۲۸ يونيو ۲۰۲۰ م بشان اتخاذ الضوابط والتدابير اللازمة لعملية الاستئناف

وقد نظر الاتحاد العام لهذه الضوابط والتدابير نظرة غالبية طلاب الجامعة إليها، من كونها تهدد صحة وسلامة الطلاب وتذر استئناف الدراسة وإقامة الامتحانات بتلكو الضوابط والتدابير في ظل الانتشار الواسع للوباء؛ لاقتصار هذه الإجراءات داخل الحرم الجامعي فقط ولكون غالبية طلاب الجامعة من خارج مدينة المكلا؛ مما يجعل عملية تسكينهم متعذرة في ظل انتشار الوباء ويجعل أرواحهم عرضة للخطر، ومثلها عملية تنقل الطلاب إلى مدينة المكلا وداخلها.

ولذا وقف مجلس الاتحاد في اجتماعه الأخير على عدد من الخطوات أهمها:۔

١- مخاطبة رئيس الجامعة و وزير التعليم العالي بشان استئناف الدراسة في 8 أغسطس ۲۰۲۰ م يعد خطرا على أرواح الطلاب في ظل انتشار الوباء.

– مطالية الجامعة والوزارة بطرق وآليات تضمن سلامة الجميع وفق المقترحات المرفقة، والتي من أهمها الآتي

أ. عمل بحوثات للطلاب تقييم للمواد الدراسيةب- احتساب المعدل التراكمي للفصول السابقة كنتيجة نهائية ل لفصل الثاني من العام الجامعي الحالي

– التوضيح للراي العام بموقف الاتحاد العام من قرار الوزارة والإجراءات المقدمة من قبل الجامعة

– مطالبة الجامعة والوزارة بوضع حلول خاصة للخريجين واستكمال إجراءات تخرجهم

وختاما إذ يؤكد الاتحاد العام حرصه على استكمال الدراسة الجامعية وانطلاق الطلاب نحو مستقبلهم المنشود، يؤكد أيضا وقوفه التام إلى جانب الطالب الجامعي وتصديه لكل ما من شأنه أن يهدد صحته وسلامته في كل الأوقات وتحت مختلف الظروف. سائلين المولى عز وجل أن يرفع هذه الغمة عن البلاد والبلاد.

،،، عاشت الإرادة الطلابية حرة أبية، ، ،

صادر عن الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت

Advertisement