الاتحاد العربي للتضامن الإجتماعي يقدم مساعدات مالية للمحتاجين بتعز.

أعلنت إرتفاع القباطي رئيسة منظمة الإرتفاع الإنسانية ،تقديم الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي برئاسة الدكتور “جابر العنزي “مساعدات بقيمة 5.791.000ريال يمني للمحتاجين بمحافظة تعز .

وقالت القباطي بأن توزيع المساعدات اعتمد على اسلوب المساعدات النقدية بشفافية من خلال التحويل للأسر المحتاجة عبر شركات التحويلات المالية وذلك مراعاة لمشاعر المستفيدين وعدم نشر صور توزيع المساعدات لهم بوسائل الإعلام او التواصل الإجتماعي كذلك تضمن هذه الطريقة الشفافية والثقة لدى الداعمين بالمنظمين وإرسال كشوفات تفصيلية لهم باسماء الأسر وهواتف الاسر المستفيده وسندات التحويل وذلك لتعزيز الثقة والتاكيد على وصول المساعدة النقدية .

ويعد توزيع المساعدات النقدية المشروع الثاني بتعاون بين رئاسة الإتحاد ومنظمة الإرتفاع وكان قد سبقه في الشهر الماضي مشروع توزيع الحقائب الصحية ضمن الإحترازات لمواجهة جائحة كورونا .وقدمت الدكتورة ارتفاع القباطي الشكر الجزيل لرئيس الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي على هذة اللفتة الكريمة تجاه اخوانه اليمنيين وإختياره للأسر اليمنية المتضررة ان تكون محلا مناسبا لزكاة امواله واشادت بالموقف الإنساني النبيل لرئيس الإتحاد ووجهت دعوة لرجال المال والأعمال ان يحذوا حذو رئيس الإتحاد في دعم ومساندة الأسر المنكوبة والمتضررة جراء الحرب والأوبئة في الدول الغير مستقرة ،كما نقلت تشكرات وإمتنان تلك الأسر ودعواتهم له بالخير والبركات على هذة اللفتة الكريمة وإحساسه بمعاناتهم .

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