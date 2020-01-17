المشهد اليمني

”الاتصالات اليمنية” تكشف عن الوقت المتوقع لاصلاح الكابل البحري ”فالكون”

17 يناير، 2020
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المشهد اليمني

كشفت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن”، الخميس، عن الوقت المتوقع لاصلاح الكابل البحري “فالكون”، بعد استخراج التصاريح من السلطات المصرية.

وقالت الشركة في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته بصنعاء، أن “عملية إصلاح كابل فالكون من قبل الشركة المالكة GCX

يقتضي إستخراج تصاريح من السلطات المصرية وكون مكان القطع في قناة السويس وهو ممر مائي دولي مزدحم فقد يحتاج الأمر من أربعة الى ثمانية أسابيع.

ونوهت بأنه لايمكن تحديد فترة زمنية للإصلاح إلا بعد استخراج التصاريح.

واشارت الى أنه ما يزال لديها كابل وحيد هو مسار عدن جيبوتي وبعض التفريعات هي التي تقوم حاليا بتزويد المستخدمين في كافة أراضي الجمهورية اليمنية بخدمة الإنترنت و بنسبة تقدر بحوالى 35٪.

ولفتت الى أنها تبذل جهود للمزيد من إستعادة السعات عبر بعض التفريعات للمشغلين الدوليين، وتدرس “يمن نت” الآليات المناسبة لتعويض المشتركين من مستخدمي الإنترنت في الجمهورية اليمنية نتيجة رداءة الخدمة.

وتسبب إنقطاع الكابل البحري فالكون في قناة السويس بإخرج حوالى 80٪ من السعات الدولية للإنترنت في اليمن عن الخدمة، لليوم الثامن على التوالي.

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الاتصالات البحري الكابل المتوقع الوقت اليمنية تكشف عن فالكون لاصلاح

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