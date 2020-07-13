كريتر سكاي

الاتفاق عن خروج عدد من ناقلات الغاز في مأرب ( تفاصيل خاصة )

13 يوليو، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

اتفقت شركة الغاز فرع محافظة اب وسط البلاد مع الشركة في مأرب على صرف حصة المحافظة من الغاز.

وقال مصدر محلي لكريتر سكاي ان تواصلت مع شركة الغاز في مأرب قبل قليل.

واشار  بأنه قد تم الإتفاق على خروج عدد خمس ناقلات بشكل يومي وجزئي.

واضاف بإذن الله سوف تنفرج أزمة الغاز المنزلي خلال الأيام القادمة حسب حديثه.

 وأضاف بأنهم متواصلين بشكل مستمر مع عمليات الشركة والتي أفادت وأكدت لهم ذلك.

 ولفت بالقول  طالبنا السائقين بتحويل الطريق عبر الجوف إلا أنهم رفضوا كونها بعيدة وزيادة المبلغ لهم لا يفي بالغرض. 

واختتم قائلا  بسبب أزمة المشتقات النفطية وأن الأزمة ليست على إب وإنما في صنعاء وذمار وتعز وغيرها.

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