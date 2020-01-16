الاجتماع الثاني للهيئة الإدارية لجمعية ملتقى شبوة يختار د. أحمد محرن نائبا لرئيس الهيئة الاستشارية للشؤون العلمية والأكاديمية

خرج اجتماع الهيئة الإدارية لجمعية ملتقئ شبوة التعاوني التنموي في اجتماعها الثاني باختيار الاستاذ د. أحمد محمد محرن نائبا لرئيس الهيئة الاستشارية للشؤون العلمية والأكاديمية بالجمعية والذي جاء هذا الاجتناع للهيئة الاداريه ضمن البرامج والخطط المدرجة في جدول اعمالها.

وفي الاجتماع الذي عقد لمساء اليوم الأربعاء الموافق ١٥/ يناير/٢٠٢٠م بمقر الجمعية الذي استعراض نشاط دائرة العلاقات العامة في الفترة المنصرمة وكذا الخطة الخاصة بدائرة العلاقات العامة للفترة القادمة ، مع التأكيد علئ أهمية وتكثيف نشاط دائرة العلاقات العامة في المرحلة القادمة خصوصا وأن الجمعية حديثة التأسيس .

كما تم تطرق الاجتماع إلئ تجارب عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في عدن للاستفادة منها في عدد من الجوانب و مناقشة الخطة النصف سنوية المرنة لفعاليات الجمعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 م

وقد أجمع الحاضرون علئ ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية التي لها باع طويل في مجال العمل المدني ، وقد ساد الاجتماع روح من المسؤولية الجماعية الهادفة إلئ المضيئ نحو تحقيق أهداف الجمعية .

وقد خرج الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء الهيئة الاستشارية بدعوة بمجموعة من القرارات تتمثل أهمها في مايلي :

1 – اختيار أستاذ دكتور أحمد محمد محرن نائبا لرئيس الهيئة الاستشارية للشؤون العلمية والأكاديمية .

2- إقرار الخطة النصف سنوية المرنه

3- تحديد رسوم الانتساب للجمعية .

4- تحديد رسوم الاشتراكات الشهرية

5 – إعفاء الطلاب من رسوم الانتساب والاشتراكات الشهرية

6- تحديد رسوم بطاقة العضوية السنوية للطلاب .

ارسلان السليماني رئيس القسم الإعلامي

بجمعية ملتقى شبوة التعاوني التنموي