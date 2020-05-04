الاجهزة الأمنية بمديرية الديس الشرقية تلقي القبض على باعة قات ⋆

​غيل باوزير ( نخبة حضرموت ) العلاقات العامة والتوجيه المعنوي

القت الاجهزة الامنية بمديرية الديس الشرقية مساء الاحد ، القبض على أربعة أشخاص من عدة مواقع مختلفة بالمديرية في محاول لبيع نبته القات،

وكما أتلف جنود الأمن الكميات المضبوظة من القات، و تم أتخاذ الاجراءات معهم و حجزهم تمهيداً لإحالتهم إلى السجن المؤقت لتسليمهم للجهات المعنية.

جاء ذلك تنفيذا لقرار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بمنع دخول وبيع نبتة القات بالمحافظة.

حيث أن قرار سيادة المحافظ جاء في خدمة حضرموت وشبابها وان ثمارة ستظهر في السنوات القادم ويكون هناك جيل يخدم أهله والوطن .