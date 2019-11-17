الاجهزة الأمنية تنتشل فأسا من بحر صيرة استخدم لقتل شاب المعلا

انتشلت الأجهزة الأمنية، صباح أمس، بواسطة غطاس محترف فأساً من البحر قبالة مديرية صيرة في عدن استخدم كأداة للجريمة في مقتل جلال كور، الذي قتل في شقته بالمعلا مساء الخميس الماضي.

ووفقاً لمحاضر التحقيق، فإن ثلاثة شبان استقلوا حافلة أجرة من كريتر بالاتفاق مع سائقها على تنفيذ عملية سرقة في المعلا، ليذهب الأربعة إلى المكان المستهدف، وهناك بقي السائق وأحد الجناة الثلاثة في الباص، فيما تسلل ابن أخت الضحية والمتهم الثالث إلى شقة الضحية.

وبحسب الاعترافات، فإن أحدهما طرق الباب ففتح المجني عليه بعد أن تعرف على ابن أخته ليباشره بضربة قاتلة في الرأس بفأس حاد، لحقتها عدة ضربات، ثم قام الاثنان بعدها بالبحث داخل الشقة عن مبلغ 83 مليون ريال يمني كان متوقعاً أن يكون المجني عليه استلمها من أحد البنوك وعاد بها إلى منزله، غير أن الشابين لم يجدا المبلغ واضطرا لمغادرة مسرح الجريمة والعودة إلى رفيقهما الثالث وسائق الباص الذي استغرب من حالتهما وشك بأنها ارتكبا جريمة غير السرقة.

وغادر المتهمون الثلاثة والسائق المعلا إلى كريتر ثم توجّهوا إلى صيرة للتخلص من أداة الجريمة ورميها في البحر.

سائق الباص علم بجريمة مقتل الشاب جلال كور بعد انتشار الخبر مساء الخميس، فذهب إلى شرطة المعلا وأبلغ رجال الأمن بما حصل له مع الثلاثة الشبان، ليكون الخيط الأول في الجريمة.

قوة أمنية من شرطة المعلا تحركت مباشرة إلى كريتر وتمكنت من القبض على المتهمين الثلاثة، مساء أمس الأول، وباشرت التحقيق معهم فاعترفوا بالجريمة. وصباح أمس تحرك فريق أمني إلى ساحل صيرة وقام باستخراج أداة الجريمة من عمق البحر، وهي فأس حاد.

وقال مصدر أمني إن المتهمين ما زالوا في نيابة الأحداث بعدن، في إشارة إلى أن الجهات المختصة تتعامل مع المتهمن حتى الآن كـ “قُصّر”.

وقال شهود عيان كانوا حاضرين في شقة المجني عليه مساء الخميس بعد انتشار خبر الجريمة بأنهم شاهدوا ابن أخت المجني عليه مع أهله في الشقة حيث حضر مع الأهل لمعاينة الضحية ويشاركهم البكاء والحزن.

وعبّر عدد من المواطنين في عدن عن تقديرهم وارتياحهم لجهود شرطة المعلا وقوات الأمن في متابعة الجناة خصوصاً لبشاعة الجريمة وارتكابها من قِبل شبان.

وقال عضو في النيابة العامة إن الإجراءات القانونية يتم استكمالها لعرض القضية على المحكمة في أسرع وقت ممكن كما سيقدم الفأس في عرض الأدلة للنيابة والمحكمة.