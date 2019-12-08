مأرب برس

الاجهزة الأمنية تُطيح بزبائن جُدد لـ«الحوثيين»كانوا في مهمة قذرة

8 ديسمبر، 2019
0

تمكنت قوات الأمن الخاصة فرع رداع، محافظة البيضاء، والمرابطة في الطريق الرابط بين منطقتي قانية والوهبية، اليوم الأحد، من ضبط سيارة تحمل شحنة من الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

 

ونقلت قناة يمن شباب عن مصادر أمنية، “إن افراداً من قوات الأمن الخاصة، فرع رداع، تمكنوا من ضبط سيارة نوع هيلوكس غمارتين موديل 2013، وهي تحمل شحنة من الحشيش المخدر، مخبأة بطريقة احترافية، داخل السيارة”. 

 

وأوضحت المصادر، أن الحشيش كان مخبأ وسط باب صندوق السيارة، وبين فرشة صندوق، والباب، وتحت المراتب، وفي الكفر الإحتياط؛ لكن نباهة وفطنة وخبرة رجال الأمن كانت لهم بالمرصاد”.

 

وأشارت المصادر إلى أن “قيادة الفرع باشرت بتحرير محاضر الضبط والتوثيق، وقامت بإرسال المتهمين وجميع المضبوطات إلى إدارة شرطة محافظة مأرب؛ لاستكمال الإجراءات القانونية”.

 

جدبر بالذكر، أن قوات الأمن الخاصة فرع رداع، والمرابطة في في الطريق الرابط بين منطقتي قانية والوهبية، كانت قد تمكنت من ضبط عدة شحنات من الحشيش والمخدرات، والتي كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

  

الوسوم
الأمنية الاجهزة بزبائن تطيح جدد في قذرة لـالحوثيينكانوا مهمة

مقالات ذات صلة

Photo of السودان تعلن تقليص عدد جنودها في اليمن وتؤكد ”لا حل عسكري هناك“

السودان تعلن تقليص عدد جنودها في اليمن وتؤكد ”لا حل عسكري هناك“

8 ديسمبر، 2019
Photo of قوات الجيش في ”سقطرى“ تدفع ثمن انحيازها لـ” الشرعية“ ورواتبها مقطوعة للشهر الـ7 على التوالي

قوات الجيش في ”سقطرى“ تدفع ثمن انحيازها لـ” الشرعية“ ورواتبها مقطوعة للشهر الـ7 على التوالي

8 ديسمبر، 2019
Photo of توجيهات عاجلة وجديدة لرئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ تخص ”عدن“

توجيهات عاجلة وجديدة لرئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ تخص ”عدن“

8 ديسمبر، 2019
Photo of تفاصيل أول اجتماع لقيادة اللواء 35 مدرع منذ مقتل قائده العميد عدنان الحمادي

تفاصيل أول اجتماع لقيادة اللواء 35 مدرع منذ مقتل قائده العميد عدنان الحمادي

8 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق