عدن تايم

الاحمر يجري اتصالا هاتفيا بمحافظ لحج

28 مارس، 2020
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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة لحج اللواء أحمد تركي اطمأن خلاله على سير الأوضاع وجهود السلطة المحلية في توفير الخدمات والتنمية والأمن في المحافظة.

وبحسب وكالة سبا نقل نائب الرئيس خلال الإتصال تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مؤكداً اهتمامه ودعمه المستمر في سبيل تطوير المحافظة وتلبية تطلعات أبنائها.

واطلع نائب الرئيس خلال الإتصال على جهود السلطة المحلية في توفير التجهيزات والاحترازات اللازمة لمواجهة أي طارئ لانتشار فيروس كورونا والتنسيق مع الجهات الداعمة وذات الاختصاص.. مشيداً بمستوى الأداء الذي تقوم به السلطة المحلية في توفير الخدمات والتنمية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار ومحاربة التهريب والإرهاب بمختلف أشكاله.

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اتصالا الاحمر بمحافظ لحج هاتفيا يجري

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