عدن الغد

الادارة التنفيدية المجلس الانتقالي الجنوبي مديرية المعلا اجتماعها الدوري في مقرها

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الادارة التنفيدية المجلس الانتقالي الجنوبي مديرية المعلا اجتماعها الدوري في مقرها

عقدت مساء يوم الاحد الموافق 17/11/2019 الادارة التنفيدية المجلس الانتقالي الجنوبي مديرية المعلى اجتماعها الدوري بحضور كامل رؤوساء الدوائر وقد تم مناقشة في الاجتماع خطط الدوائر ومناقشة استكمال الكشافات الخاصة بمراكز المديرية ومناقشة الاستعدادات للاحتفالات عيد الاستقلال ٣٠ نوفمبر.
وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية الرئيس المجلس الدكتور علي عوض،حيث ناقش الحاضرون
_خطط الدوائر تمت مناقشة خطط الدوائر.
وكلف رئيس المجلس كلا من: 1/عهد بسام 2/طارق محمد 3/ فؤاد هويدي بالنزول الى ادارة التربية والتعليم في المعلا، بالتنسيق بين المجلس الانتقالي ومسؤل الانشطة في ادارة التربية والتعليم المعلا وذلك لعمل تصور خطة للانشطة المدرسية في مدارس التعليم الاساسي ورفعها لرئيس المجلس.
كما تم مناقشة أستكمال كشوفات المراكز في المديرية حيث وجد الخاضرون ان مركز الدكة هو الوحيد الذي تم استكمال كشوفاتة كما شدد رئيس المجلس على متابعة أستكمال كشوفات المراكز الاربعه الباقيه.
_والاستعداد لاحتفالات عيد الاستغلال 30 نوفمبر المجيد حيث أبداء كل روساء الدوائر أستعدادهم لاي تكليف من قبل رئيس المجلس باي عمل خاص باي احتفالية سواء قبل ال 30 نوفمبر او في 30 من نوفمبر المجيد.
وفي الاخير شكر رئيس المجلس الدكتور علي عوض الحاضرين جميعا على تفاعلهم وحضورهم المتكامل، مرفق مع المحضر كشف حضور لرؤساء الدوائر وتوقيعاتهم هذا والله الموفق.

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اجتماعها الادارة الانتقالي التنفيدية الجنوبي الدوري المجلس المعلا في مديرية مقرها

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