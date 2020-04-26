" الادارة الذاتية للجنوب " .. القصة الكاملة من البداية حتى اقرارها ( رصد )

عاد التوتر والخلافات إلى عدن يوم الأحد 26 أبريل-نيسان 2020 مع إعلان المجلس الانتقالي عن إقامتهم “إدارة ذاتية” في صدام جديد مع الحكومة المعترف بها دوليا منذ بداية المواجهة بين الطرفين في 2017.

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في ما يلي تذكير بالأحداث الرئيسية منذ عام 2017 في الجنوب الذي كان دولة مستقلة قبل الوحدة سنة 1990، وشهد حربا أهلية في 1994 مع محاولة الجنوبيين استعادة تلك الوحدة من دون أن ينجحوا في ذلك.

– المجلس الانتقالي الجنوبي –

في أواخر نيسان/أبريل 2017، أقال الرئيس عبدربه منصور هادي محافظ عدن عيدروس الزبيدي ووزير الدولة هاني بن بريك.

وأثار القراران ردود فعل غاضبة في الجنوب حيث تظاهر آلاف المحتجين في عدن ضد حكومة هادي.

وفي 11 أيار/مايو، أعلن الزبيدي تشكيل “المجلس الانتقالي الجنوبي” برئاسته بهدف “إدارة محافظات الجنوب”.

لاقت الخطوة تنديداً من حكومة هادي التي اتخذت من عدن “عاصمة موقتة” لليمن منذ سيطرة الحوثيين الآتين من الشمال على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.

– محاصرة المقر الرئاسي –

في منتصف كانون الثاني/يناير 2018 أمهل المجلس الانتقالي الرئيس هادي أسبوعاً لإجراء “تغييرات حكومية” وإقالة رئيس الحكومة أحمد بن دغر لاتهامهم إياه بـ”الفساد”.

مع انتهاء المهلة في 28 كانون الثاني/يناير، سيطر المجلس الانتقالي على مقر الحكومة في عدن بعد اشتباكات مع القوى الحكومية، فيما ندد بن دغر بـ”انقلاب (…) واستعراض قوة”.

في الثلاثين من الشهر نفسه، سيطرت القوى الحتةبيى على القسم الاكبر من عدن وحاصرت القصر الرئاسي. وفي اليوم التالي، انتشرت هذه القوات في عدن بعد ثلاثة أيام من المعارك التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

وأسفرت وساطات قادها التحالف الداعم للحكومة في حربها مع الحوثيين بقيادة السعودية عن رفع الحصار عن القصر الرئاسي.

-“انقلاب”-

في 7 آب/اغسطس 2019، اندلعت اشتباكات بين القوات الجنوبية “الحزام الأمني” وقوات موالية للحكومة.

في العاشر من الشهر نفسه، طوّق المجلس الانتقالي القصر الرئاسي في عدن وسيطروا على ثلاث ثكنات بعد أربعة أيام من الاشتباكات. وقالت الحكومة إنّ ما يحدث هو “انقلاب”.

وفي 20 آب/أغسطس سيطر المقاتلون الجنوبيون على مدينة عدن واحتلوا المباني الرسمية فيها والمعسكرات، اثر اشتباكات مع قوات الحكومة قتل وأصيب فيها نحو 300 شخص.

– نكسات –

في 24 آب/أغسطس انسحب المجلس الانتقالي من مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، بعد هجوم لقوات استقدمت من مأرب .

وفي 28 آب/أغسطس أكد قادة الأجهزة الأمنية سيطرة القوات الموالية للحكومة على محافظة أبين، ثم أعلن وزير الإعلام معمر الإرياني دخول القوات الحكومية مدينة عدن وهو امر مستعجل وغير حقيقي. لكن في 29 آب/أغسطس استعاد المجلس الانتقالي السيطرة على عدن.

– اتفاق –

في 5 أيلول/سبتمبر، أدانت الرياض لأول مرة النزاع في الجنوب ، متحدثة عن “تهديد لأمن” المملكة. وبعد ثلاثة أيام، أعلنت الرياض وأبوظبي، الشريك في التحالف، أنّهما تعملان على التهدئة.

في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت مصادر متطابقة إلى أن الحكومة و المجلس الانتقالي يناقشون تقاسم السلطة. كانت المحادثات غير المباشرة تجري منذ أسابيع في جدة، غرب المملكة العربية السعودية.

وفي 14 من الشهر، أفاد مسؤول جنوبي أن الإمارات سلمت القوات السعودية مواقع رئيسية في مدينة عدن ومحافظة لحج.

وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، توصلت الحكومة و المجلس الانتقالي إلى اتفاق برعاية الرياض بشأن تقاسم السلطة على أن يتم توقيعه “على أقصى تقدير” في 29 من الشهر، وفق مصدر في الحكومة مقيم بالرياض.

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ونص الاتفاق على أن يتولى المجلس الانتقالي الجنوبي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية، على أن تعود الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

– إدارة ذاتية –

لم يطبّق الاتفاق بالكامل ومُنعت الحكومة من العودة بكامل أعضائها إلى عدن.

وفي 26 نيسان/ابريل 2020 أعلن المجلس الانتقالي “إدارة ذاتية” في الجنوب، بينما حملت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي “التبعات الخطيرة والكارثية” لهذا الإعلان.

واتهم المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية “باستمرار الصلف والتعنت في القيام بواجباتها” بالإضافة إلى ” تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض”.