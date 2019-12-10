ابابيل نت

الارصاد.. اقتراب منخفض جوي عنيف من سقطرى وتوقعات بوصوله بعد 12 ساعة

10 ديسمبر، 2019
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أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين عن منطقة ضغط جوي منخفض واضحة المعالم، تقع شرق -جنوب شرق بحر العرب على مقربة من دائرة عرض 10.28 شمالا وخط طول 59.4 شرقا.

وقال مركز الأرصاد، في بيان :” إن منطقة الضغط الجوي تبعد عن أرخبيل سقطرى بحوالى 650كم وهناك توقعات خلال الساعات الـ12 القادمة ان تتحول إلى منخفض جوي”.

وأشار البيان إلى أن “الطقس المرافق، سحب منخفضة ومتوسطة كثيفة تتخللها سحب رعدية عنيفة إلى عنيفة جدا”.

وأوضح ان “الرياح المصاحبة حوال 30 عقدة، الضغط جوي حوال 1000 مليبار”
 

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