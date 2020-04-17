الارصاد الجوية:استمرار هطول الامطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة وزخات من الثلج على هذه المناطق ونحذر المواطنين

توقعت الهيئة العامة للطيران المداني والارصاد استمرار الامطار الغزيرة خلال ال٢٤ ساعة القادمة.

وقال مركز الارصاد الجوية:نتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الاجواء والفرصة مهيئة بمشيئة الله تعالى لهطول امطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة وقد يصحبها زخات من البرد على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية فيما يمكن الوضع اقل حدة على المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية وتمتد حالة عدم الاستقرار شرقا الى الهضاب وصولا اجزاء من حضرموت واجزاء من الصحاري.

واضاف:ويتوقع ان تشمل الامطار اجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وتشد الرياح السطحية على السواحل الغربية وبالتالي يضرب البحر ويرتفع الموج وتنخفض الرؤية الافقية على المناطق الترابية والرملية المحاذية لها.

واختتم:نحذر المواطنين في المناطق المرتفعة هطول الامطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ويحذر من التواجد في ممرات السيول اثناء وبعد هطول الامطار نحذر بضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية والرياح الشديدة المصاحبة لها وعدم استخدام الهواتف النقالة واطفاء الاجهزة الكهربائية اثناء الامطار وندعو سائقي المركبات في الطرقات الجبلية بضرورة اخذ الحيطة والحذر نتيجة تشكل الشابورة المائية والضباب وهطول الامطار ونحذر من الانهيارات الصخرية.