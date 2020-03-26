عدن تايم

الارصاد الجوية: الفرصة لاتزال مواتية لهطول امطار على عدن وبعض المحافظات الجنوبية

26 مارس، 2020
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عدن تايم / خاص

اصدرت خدمة الارصاد الجوية اليمنية نشرة تنبيهية عن الطقس المتوقع خلال الاربعة والعشرين ساعة القادمة.

وقالت في نشرتها ان الفرصة لاتزال مواتية لهطول امطار خفيفة ومتوسطة الشدة على خليج عدن وعدد من المحافظات الجنوبية الاخرى ومنها لحج وابين وحضرموت وبعض المناطق الداخلية المجاورة.

واضافت ان درجة الحرارة في عدن ستنخفض في الليل الى درجتها الصغرى والمقدرة ب 25 درجة مئوية،فيما سترتفع خلال النهار وخاصة ظهيرة الجمعة الر اقصى درجة وهي 31 درجة.

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