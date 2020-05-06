ابابيل نت

الارصاد يتوقع هطول مزيدا من الامطار الغزيرة على هذه المحافظات

6 مايو، 2020
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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على عدة مُدن يمنية، خلال الساعات القادمة.

وأوضح المركز الوطني في نشرة تحذيرية، أن الأمطار قد تصل إلى مستوى شديدة الغزارة وذلك على أجزاء واسعة من المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً إلى لحج وتعز جنوباً.

وتوقع احتمال امتداد الأمطار غرباً إلى أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة وشرقاً إلى الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية وصولاً إلى المناطق الداخلية لمحافظات حضرموت والمهرة.

وأشار الى أن اجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، كذلك ارخبيل سقطرى قد تشهد امطار متفاوتة الشدة.

وحث المركز الوطني للأرصاد “الأخوة المواطنين في تلك المحافظات، المتوقع هطول الأمطار عليها، على ضرورة توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان والاحتماء من العواصف الرعدية ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات الجبلية”.

ودعا المركز الى عدم التواجد في ممرات السيول اثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.

وتشهد عدة مدن يمنية أمطاراً غزيرة وسيول جارفة منذ نحو شهر، أودت بحياة عدد من المدنيين وألحقت خسائر كبيرة في الممتلكات.

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