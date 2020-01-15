الارصاد يحذر المواطنين من موجة صقيع في 13 محافظة يمنية

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة، و التي مصدرها شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، على المرتفعات والهضاب الداخلية و الصحارى، والممتد تأثيرها النسبي إلى أجزاء من المناطق الساحلية.

و توقع المركز أن تكون الأجواء شديدة البرودة مع احتمال تكون الصقيع، خاصة على مرتفعات محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء, شرق المحويت، شرق حجة) و المناطق المرتفعة من محافظات (إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة).

كما توقع أن تكون الأجواء باردة على الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، خلال الليل و الصباح الباكر.