ابابيل نت

الارصاد يحذر المواطنين من موجة صقيع في 13 محافظة يمنية

15 يناير، 2020
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أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة، و التي مصدرها شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، على المرتفعات والهضاب الداخلية و الصحارى، والممتد تأثيرها النسبي إلى أجزاء من المناطق الساحلية.

 و توقع المركز أن تكون الأجواء شديدة البرودة مع احتمال تكون الصقيع، خاصة على مرتفعات محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء, شرق المحويت، شرق حجة) و المناطق المرتفعة من محافظات (إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة).

كما توقع أن تكون الأجواء باردة على الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، خلال الليل و الصباح الباكر.

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الارصاد المواطنين صقيع في محافظة من موجة يحذر يمنية

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