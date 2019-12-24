الارصاد يحذر سكان 5 محافظات يمنية

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة الى شديدة البرودة أثناء الليل و الصباح الباكر خاصة الأطفال وكبار السن وكذا الاخوة المزارعين.

كما حذر سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات ( تعز، اب، المحويت، حجة، و ريمه) من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24/12/2019م:

المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية: أجواء صحوة وشديدة البرودة على المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية( صنعاء، ذمار، عمران، صعده، وجبل النبي شعيب)، وأجواء باردة على (اب، حجة، تعز والمحويت) ، حيث تتشكل الشابورة المائية في الصباح الباكر على محافظات ( تعز، اب، المحويت، حجة، و ريمه)، وأجواء صحوة الى غائمة جزئياً نهاراً على معظم المرتفعات الجبلية وهطول أمطار متفرقة على(حجة والمحويت).

المناطق الصحراوية: أجواء صحوة وباردة نسبياً ليلاً ، حيث تظهر خلايا من السحب المنخفضة المتفرقة نهاراً على اجزاء منها، والرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 05 إلى 15 عقدة، وأتربة عالقة.

السواحل الغربية: أجواء صحوة الى غائمة جزئيا نهارأً، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة مثيرة للاتربة والرمال.

السواحل الجنوبية والشرقية: أجواء غائمة جزئيا وهطول أمطار متفرقة خفيفة على الشريط الساحلي الجنوبي ، وصحوة الى غائمة جزئياً ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 08 إلى 18 عقدة على خليج عدن وباب المندب والشريط الساحلي الشرقي.

ارخبيل سقطرى: أجواء غائمة جزئياً ، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 عقدة.