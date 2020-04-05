ابابيل نت

الارصاد يحذر من حالة عدم استقرار خلال ال24 الساعة القادمة

5 أبريل، 2020
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أكد المركز اليمني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة برعد أحياناً على المرتفعات الجبلية بوجه عام واحتمال امتدادها إلى أجزاء من الهضاب الداخلية مع إمكانية تكوّن الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية الغربية.

وتوقع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الساحلية، ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجرى السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه سائقي المركبات، من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية في الطرق الجبلية، بسبب الشابورة المائية أو الضباب وأخذ الاحتياطات اللازمة من انزلاق المركبات ومن انهيار الصخور، وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية أثناء هطول الأمطار

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