ابابيل نت

الارصاد يحذر من ما سيحدث خلال ال 24 الساعة القادمة

4 مايو، 2020
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأوضح المركز في نشرة تحذيرية اليوم الاثنين أن الأمطار قد تصل إلى مستوى شديدة الغزارة وذلك على أجزاء واسعة من المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً إلى لحج وتعز جنوباً .

وتوقع امتداد الأمطار غرباً إلى أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة وشرقاً إلى الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية وصولاً إلى المناطق الداخلية لمحافظات حضرموت والمهرة.

وحث المركز المواطنين في تلك المحافظات على ضرورة توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان والاحتماء من العواصف الرعدية ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات الجبلية.

ودعا إلى عدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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