الارصاد يحذر من منخفض جوي في المياه الاقليمية اليمنية و”سقطرى”

وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا للصيادين ومرتادي البحر في المياه الإقليمية وأرخبيل سقطرى من شدة الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته التي أطلع عليها “المشهد اليمني”، أن المياه الإقليمية اليمنية تتأثر بالاضطراب المداري (منخفض جوي متعمق) في جنوب غرب بحر العرب.

وتوقع المركز اضطراب البحر في شرق وجنوب أرخبيل سقطرى بسبب اقتراب المنخفض المداري وأن تكون تأثيراته أكثر خلال الـ 48 ساعة القادمة في سرعة الرياح وهطول الأمطار.

وأشار إلى أن الطقس في الأرخبيل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع هطول أمطار رعدية متفرقة، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 25 عقدة.

وأفاد المركز أن الطقس في السواحل الجنوبية والشرقية سيكون غائم جزئياً وهطول أمطار متفرقة على الشريط الساحلي الشرقي والجنوبي والمناطق الداخلية منها، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 8 إلى 18 عقدة على خليج عدن وباب المندب، ومن 5 الى 15 عقدة على الشريط الساحلي الشرقي.

ووفقاً للنشرة سيكون الطقس في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، صحواً وبارداً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية، حيث تتشكل الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات تعز، إب، المحويت، حجة، و ريمه.

كما سيكون صحواً إلى غائم جزئياً نهاراً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة على كل من حجة، المحويت، تعز وإب.

وذكر المركز أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحواً وبارداً نسبياً مع تشكل السحب المنخفضة المتفرقة على أجزاء منها، والرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 عقدة.

ونوه المركز أن يكون الطقس في السواحل الغربية صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال، مع احتمال هطول أمطار متفرقة ورعدية على المناطق الجبلية لمحافظة الحديدة.

وتأثرت عدد من المحافظات اليمنية خلال الايام الماضية بكتلة هوائية باردة وجافة.