الارياني يدعو المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية لمواجهة المشروع الإيراني

دعا وزير الاعلام معمر الارياني المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية لمواجهة المشروع الإيراني واداته الحوثية والانتصار لتاريخ اليمن وعزة وكرامة اليمنيين.

وأوضح وزير الاعلام، ‏ان قادة الملالي في ايران يتحدثون بمنتهى الوضوح عن أدواتهم في المنطقة ومنها مرتزقتهم في اليمن، وعن تصدير مشروعهم ومخططهم التوسعي في المنطقة، ووقوفهم خلف الهجمات الإرهابية التي تطال المملكة ومنها استهداف منشآت ارامكو وحركة التجارة الدولية ثم يأتي من يشكك في دور إيران وتبعية المليشيا الحوثية.

‏ووجه الارياني الدعوة إلى أبناء الوطن في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وقال: انتم مطالبين اليوم بادراك طبيعة المعركة وخطورة المرحلة في مواجهة المشروع التوسعي الإيراني ومرتزقته، حفاظا على قيم الثورة والجمهورية والهوية اليمنية، وعدم الزج بأنفسكم وابنائكم وقوداً لمعارك المليشيا العبثية وخدمة المخططات الإيرانية.

وأضاف الارياني: لقد دفع الشعب اليمني وما يزال ثمنا باهضا من دماء ابناءه وتدمير اقتصاده وبنيته التحتية ونهب خيراته ومقدراته ومعاناة الملايين من ابناءه ضريبة الطموحات الإيرانية في اليمن ومساعيها تحويل جغرافيته إلى منصة لاستهداف دول الجوار واقلاق امن المنطقة وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

وطالب الارياني ‏المجتمع الدولي الذي تنصل من التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة وظل يدير ظهره للسياسات التخريبية لنظام ايران في اليمن والمنطقة ومساعيه للسيطرة على مضيق باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب بهدف ابتزاز العالم، بموقف جدي وحازم لمساندة الحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار.