الارياني يوجه بايقاف جميع الصحف الرسمية والاهلية

أصدر وزير الإعلام معمر الإرياني، اليوم، قرار بوقف إصدار الصحف الحكومية والاهلية الورقية موقتًا والاكتفاء بنسخها الإلكترونية، ضمن جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد وزير الإعلام في مضمون القرار ،ان هذه الإجراءات تأتي استشعارا للمسئولية الوطنية وحرصا على صحة وسلامة المواطنين وضمن حزمة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فايروس كورونا والحفاظ على اليمن خاليا من الفايروس.

وشمل القرار كافة الصحف الرسمية والأهلية ابتداء من الأربعاء القادم الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠م وحتى يوم الاحد الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢٠م،وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القرار باعتباره تهديد يمس بحياة المواطنين ومخالفة للإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس الذي اجتاح العالم.

ودعا الوزير الارياني كافة ناشري الصحف والزملاء الاعلاميين الالتزام بالقرار إستشعار بالمسؤولية الوطنية ومساندة لجهود الحكومة في منع ظهور وتفشي فايروس كورونا، سائلا الله العلي القدير ان يجنب بلادنا وشعبنا و شعوب العالم اجمع كل شر ومكروه.