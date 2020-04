الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع وزارة الداخلية المصرية إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تهتم بها الحكومة المصرية بهدف تخفيف التزاحم في مقار إدارات المرور داخل جمهورية مصر العربية، ولا شك أن تلك واحدة من الخدمات الإلكترونية المهمة و المتعددة التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها وإقرارها للتسهيل على المواطنين.

المخالفات المرورية برقم اللوحة

خدمة مخالفات رخص المركبات هي خدمة مجانية تماما مقدمة من النيابة العامة بالتعاون مع بوابة الحكومة المصرية، وهذه الخدمة تتيح لك كسائق الحصول على كل المعلومات حول المخالفات المرورية التي ارتكبها على مدار العام، وهي خدمة تشمل جميع المحافظات، الخدمة مقدمة عبر موقع بوابة الحكومة المصرية _ خدمات نيابات المرور.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المركبات

1 . قم بالدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية – خدمات نيابات المرور بالضغط على هذا الرابط المباشر .

2. قم بتحديد نوع اللوحة هل تتكون من حروف وأرقام أم أرقام فقط.

3. في حال ما كانت رخصتك تتكون من حروف وأرقام، قم بتسجيل البيانات بدقة وترتيب متقن.

4. اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات، وسوف تظهر لك القيمة الإجمالية على الفور .

5. أما لو كانت الرخصة تتكون من أرقام فقط فسوف يتعين عليك تسجيل بعض البيانات الأخرى قم بتسجيلها بدقة عالية لتضمن تجربة جيدة.

6. على أية حال لن تستغرق عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة سوى دقائق معدودة، وتكون قد انتهيت من العملية برمتها.

7. وقد لا يظهر لك أية مخالفات وهنا يمكن لك ان تقوم بالضغط على أيقونة طلب استخراج شهادة وفاة بالغرامات حتى تطمئن على موقفك القانوني.

موقع تسديد مخالفات القيادة 2020

في إطار جهود الدولة للتخفيف على المواطنين والحد من الزحام في الوحدات الحكومية المختلفة نشأت خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برخصة القيادة أو برقم اللوحة المعدنية إلكترونيا، وشهدت تطورا يوما بعد يوم منذ أن انطلقت تخدم الجمهور في العاصمة، حتى إنها حاليا تغطي جميع أنحاء الجمهورية، ولذا فإننا ندعوك إلى زيارة موقع مخالفات المرور التابع لوزارة الداخلية، والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها.

موقع مخالفات المرور الجديد

عبر موقع مخالفات المرور الجديد تستطيع أن تقوم بعمل جميع المهام التالية:

الاستعلام عن مخالفات المركبات .

دفع قيمة المخالفات إلكترونيا .

تقديم الشكاوى والتظلمات .

كما أنك أيضا تستطيع أن تقوم بتجديد رخصة القيادة الخاصة بك عبر الموقع ذاته.

وسوف يتم إرسال الرخصة الجديدة عبر خدمات البريد المصري، دون أن تضطر إلى الخروج من منزلك.

أنواع المخالفات التي يتم احتساب غرامات مالية عليها

من الضروري أن تعرف أهم الأخطاء التي قد تكون سببًا في تقييد الغرامات المالية عليك لو تم تسجيلها من قبل شرطي المرور أو الرادار الموجود في معظم الشوارع والطرق الرئيسية ومنها :

التحدث في الهاتف أثناء القيادة.

السير في الاتجاه المعاكس.

الوقوف في أماكن غير مسموح لك بالوقوف فيها.

قيادة السيارة بدون رخصة القيادة الخاصة بك.

القيادة بدون ربط حزام الأمان.

طرق دفع مخالفات المرور الإلكترونية

هناك عدة طرق لتسديد مخالفاتك المروروية دون أن تغادر منزلك، ومن أهم تلك الطرق :

السداد عبر مكاتب البريد المختلفة والمنتشرة في أرجاء الجمهورية.

المختلفة والمنتشرة في أرجاء الجمهورية. السداد عبر خدمة فوري الإلكترونية.

تطبيق مخالفاتي للاستعلام عن مخالفات المرور

ليس فقط موقع بوابة الحكومة المصرية خدمة مخالفات المرور هو الوسيلة الإلكترونية الوحيدة التي يمكن أن تكون بوابتك ووجهتك للتعرف على قيمة مخالفاتك المرورية و الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة .

إنما هناك أيضا تطبيقات خاصة للهواتف الذكية والأيفون والتابلت يمكن أن تقوم بتحميلها على جهازك اللوحي وتتمكن من خلالها من التعرف على كافة تفاصيل المخالفات المرورية لعام 2020 .

قم بتحمل تطبيق مخالفاتي على هاتفك ولن تحتاج لأكثر من تسجيل بيانات رخصتك وسوف يتم إمدادك بكافة تفاصيل المخالفات بضغطة واحدة.

التطبيق متاح للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أو أيفون.

مخالفات المرور برقم اللوحة عبر تطبيق مخالفاتي

قم بتحميل تطبيق مخالفاتي عبر جهازك اللوحي. سجل نوع أرقام رخصة المرور الخاصة بك بدقة . سجل بيانات الرخصة . قم بالنقر على أيقونة كشف إجمالي المخالفات.

سوف يتم عرض قيمة المخالفات إن وجدت، وتستطيع أن تقوم بدفع قيمة المخالفات بأي من طرق الدفع الإلكترونية التي سبق وذكرناها.

وإليك رابط تحميل تطبيق مخالفاتي -الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر عبر متجر جوجل بلاي.

معرفة مخالفات المرور عن طريق رقم اللوحات المعدنية

وهكذا نعرف أن لدينا عدة طرق للتعرف على مخالفات المرور في عام 2020، وأنه لم يعد أمامك طريقا واحدا يتمثل في الذهاب إلى وحدات المرور والمثول أمام موظفي الإدارة العامة للمرور للاستعلام عن قيمة مخالفاتك أو دفع تلك القيمة أو حتى تقديم الشكاوى والتظلمات.

إنما لديك عدة طرق يمكن أن تختار من بينها الأنسب لك :

الاستعلام في وحدة إدارة المرور الأقرب لك. الاستعلام عبر موقع وزارة الداخلية خدمة مخالفات رخص المركبات. الاستعلام من هاتفك المحمول عبر تطبيق مخالفاتي.

ولكن ستظل السبل الإلكترونية هي الأسهل والأفضل خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم حاليا من انتشار وباء كورونا أو كوفيد 19 “19-COVID” والذي ينتشر بسرعة عبر الاختلاط المباشر بين البشر، وفي ظروف التزاحم التي لا تخلو منها وحدات المرور.

لذا فإننا ندعوك إلى الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا سواء عبر الموقع أو عبر تطبيق الهواتف الذكية للحصول على أعلى درجات الأمان لك كمواطن.

قدمنا لكم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، إن كان لديكم اقتراحات أخرى أترك تعليقك أسفل موقع محتوي.

