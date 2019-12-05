الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي والإسم وعدد افراد 2020

بطاقة التموين والاستعلام عنها، معرفة عدد الأفراد المضافين على بطاقة التموين، الاستعلام عن التموين من خلال موقع دعم مصر، طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين، موقع دعم مصر وخدمة الاستعلام عن بطاقات التموين، موضوع جديد نقدمه لكم من خلال مقالنا اليوم عن كيفية الاستعلام عن البطاقات التموينية من خلال موقع دعم مصر عبر الانترنت وذلك من خلال موقعنا موقع فكرة.

موقع دعم مصر :

هو موقع خاص بالخدمات التموينية للمواطنين، يمكن عن طريقه الاستعلام عن البطاقات التموينية وعدد الأفرا المضافين بها.

كما أنه يمكن تعديل بعض البيانات عن طريقه دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب التموينية.

وهو يتبع وزارة الإنتاج الحربي، ويسهل على المواطنين الاستعلام وتعديل بياناتهم من خلاله باتباع عدة خطوات بسيطة.

خدمة الاستعلام عن بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر :

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات موقعاً إليكترونياً لتمكين المواطنين من الاستعلام عن بطاقات التموين الخاصة بهم، ومعرفة عدد الأفراد المضافين فيها، وما هي حصتهم التموينية.

يسمى الموقع دعم مصر وهو خاص بالخدمات التموينية للمواطنين، ويستطيع المواطن من خلاله تعديل بياناته الشخصية الموجودة في البطاقة، وإضافة أفراد جدد لها، أو حذف أفراد منها.

كذلك يستطيع المواطن أن يقوم بتغيير المحافظة في حال الانتقال للإقامة في محافظة أخرى أو تغيير المخبز الذي يتم صرف العيش المقرر منه.

طريقة الاستعلام عن بطاقات التموين من موقع دعم مصر :

في البداية يجب أن يقوم المواطن بالدخول إلى موقع دعم مصر خدمة الاستعلام عن البطاقات التموينية وذلك عبر الرابط من هنا دعم مصر.

تظهر الشاشة التالية، ومن ثم يبدأ المواطن باتباع الخطوات التالية.

يقوم بوضع اسم صاحب البطاقة في خانة اسم المستخدم.

ثم رقم البطاقة التموينية في خانة كلمة المرور.

ثم يقوم باختيار نوع المستخدم استعلام بيانات.

ويضغط على دخول لينتقل إلى شاشة أخرى تظهر له كافة البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية التي يملكها.

يقوم المستعلم بإدخال رقم البطاقة التموينية الخاصة به والمكتوب على ظهر البطاقة الإلكترونية.

يقوم بتسجيل رقم البطاقة الشخصية بطاقة الرقم القومي الخاص به والذي مسجل به البطاقة التموينية في مكتب التموين.

ثم يختار المحافظة التي يقطن بها والمستخرج منها بطاقة التموين.

بعد إتمام الخطوات السابقة والتأكد من أن البيانات مكتوبة بشكل صحيح، يقوم بالضغط على زر الدخول.

تظهر أمامه البيانات التفصيلية للبطاقة اسم صاحب البطاقة والرقم القومي وعدد الأفراد الموجودين المستحقين للتموين بها.

كما يمكنه من الاختيارات المتاحة في الشاشة السابقة أن يقوم بتعديل المحافظة التي يريد أن يقوم بصرف حصته من الخبز فيها.

من نفس الموقع يمكن تقديم التظلمات الخاصة ببطاقات التموين، وذلك حرصاً من وزارة التموين على تسهيل الإجراءات على المواطنين وعدم حدوث تكدسات أمام مكاتب التموين من أجل تحديث البيانات أو تقديم التظلمات.

بعد أن يقوم المتظلم بالدخول على موقع دعم مصر من هنا.

تظهر شاشة تقديم التظلمات والتي يستطيع أن يقوم المستعلم بتقديم تظلمه عن بطاقته التموينية عبرها.

يقوم المستعلم بإدخال رقم البطاقة التموينية الخاصة به والمكتوب على ظهر البطاقة الإلكترونية.

يقوم بتسجيل رقم البطاقة الشخصية بطاقة الرقم القومي الخاص به والذي مسجل به البطاقة التموينية في مكتب التموين.

ثم يختار المحافظة التي يقطن بها والمستخرج منها بطاقة التموين.

بعد إتمام الخطوات السابقة والتأكد من أن البيانات مكتوبة بشكل صحيح، يقوم بالضغط على زر الدخول.

عرضنا كلم متابعينا الركام كيفية الاستعلام عن البطاقات التموينية، وكيفية تقديم التظلمات أيضاً الخاصة بها، وفي انتظار أسئلتكم واستفساراتكم من خلال التعليقات وسوف يقوم الفريق المختص بالرد عليكم في أقرب وقت.