قال المحلل السياسي مصطفى المنصوري في تصريح خاص لكريتر سكاي ان الاستقرار الشامل مشروط بإسقاط هادي واصحابه.

وتابع قائلا منذ وصول أقدام الحوثيين إلى ميناء عدن بمعية خبراء إيرانيين وزيادة معدل رحلات الطيران الإيراني في مطار عدن إلى 20 رحلة لكل اسبوع هي من استدعت طيران التحالف العربي في مارس 2015م على كل الأراضي.

ولفت بالقول إلا أن الضربة الموجعة للتحالف العربي لم تكن من الحوثيين بل كانت من الشرعية اليمنية هي إطالة أمد الحرب واستنزاف التحالف وبالمطلق لم تسقط أي منطقة كانت تحت أقدام الحوثي بقوات شرعية هادي سلمت للشرعية مدن بأكملها بدماء ليس دماءها.

ويضيف عبثت بها وأخرى سلمتها مجددا للحوثيين وإلى اللحظة تمارس عداءيتها المذلة على المواطنيين في مناطق سيطرتها وتعمل وفق أجندة مشبوهة لا تقل خطورة عن أجندة أصحاب إيران .

وواصل قائلا لذا من المعيب لكل عاقل التحدث عن شرعية هادي واصحابة بأنها شرعية وطنية تؤسس الاستقرار والنماء للشعب والوطن بل كل ممارساتهم على الارض أخطر من الحوثية ؛ لذا تجنيبهم وليس استأصالهم من عدن كخطوة أولى تصب في المصلحة الشعبية في مداها القريب والبعيد.

واختتم بالقول من المؤكد ماتبقى من مناطق تديرها شرعية هادي واصحابه في طريقها للسقوط في قبضة شرعية رجال الأرض الذي نكل بهم هادي واصحابة ، لا مناص عن واقع قادم سيتجلى بدايته نهاية هادي واصحابة وعلى طول الطريق ستبرز بقوة مقاومة هدفها إضعاف المشروع الآخر ، وستعود عدن وكل الجنوب شريطة إسقاط هادي وأصحابه .