الاسر المتضررة من السيول في حي الجمهورية تناشد بالتبرع اليها وكريتر سكاي ينشر اسماءها

تضررت الكثير من الأسر في عدن جراء السيول التي شهدتها مدينة عدن يوم الثلاثاء الماضي.

وتتفاوت شدة الضرر بين كل أسرة وآخرى من شديدة إلى متوسطة، فالبعض خسر منزله بكل مافيه من أجهزة واثاث والبعض الاخر فقد ماهو أغلى من الممتلكات.

وناشد أسر حي الجمهورية بخور مكسر فاعلين الخير بالتبرع اليهم جراء الكارثة التي حلت بهم.

و تحصل موقع كريتر سكاي على أسماء الأسر المتضررة في حي الجمهورية جراء السيول التي شهدتها المدينة وهم: