الاصلاح يصعد في شبوة وتعزيزات عسكرية من مأرب تصل حبان واستحداث نقاط عسكرية

أعلنت المقاومة الجنوبية وقبائل مديرية حبان، التابعة لمحافظة شبوة، أمس، النفير العام تحسباً لتحركات عسكرية وتعزيزات تقوم بها ميليشيات الإصلاح إلى المديرية.

وذكرت مصادر ميدانية أن ميليشيات الإصلاح عززت بـ 20 طقماً وقوات متنوعة في محاولة لاختراق حبان من جهة قرن السوداء، مشيراً إلى أن قوة أخرى دخلت منطقة العرم.

المصادر ، أكدت أن تعزيزات عسكرية وصلت من مأرب إلى شبوة وباشرت بقطع الطريق بين عتق أبين عدن وعتق عزان المكلا.

ورفعت المقاومة الجنوبية درجة استعداداها وتأهبها، بعد أن نصبت قوات، قدمت من مأرب، ثلاث نقاط تفتيش في الرمضة ومفرق مدينة حبان القديمة وجول الحا.

وتحاول قوات الإصلاح إقامة نقاط التفتيش الثلاث عبر مكبرات الصوت، وتحذير الأهالي من حمل السلاح، ومنع حيازته في نطاق المديرية بدءاً من الغد.

وأصدرت قوات الأمن الخاصة الموالية للإصلاح تعميماً يفيد بمنع حمل السلاح والتجول به في مديرية حبان.

وتهدد تحركات الإصلاح وحشودها بنسف اتفاق الرياض، الذي يعول عليه في توحيد الجهود لإحلال السلام بالمنطقة.

وفي وقت متأخر من مساء أمس، اعتقلت ميليشيات الإصلاح المنتشرة في مداخل حبان أربعة شبان هم: فيصل مهدي ناصر البابكري‬، نايف فضل علي أبوعليان‬، رعد أحمد صالح سويدان‬، وصلاح محمد عبدربه البابكري‬، مشيراً إلى حملة ملاحقات ومداهمات واسعة تستهدف منازل المواطنين.