اليمن العربي

الاعتداء الصاروخي على السعودية.. كتب نهاية الحوثي

29 مارس، 2020
0

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، صاروخين بالستيين، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية، من صنعاء وصعدة، على مناطق مدنية بالمملكة.

 

وقال إن الصاروخين الباليستيين، جرى إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض و مدينة جازان، مؤكدا عدم وقوع خسائر بالأرواح.

 

وتعهد باستمرار قوات التحالف العربي، في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير القدرات البالستية لحماية المدنيين، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

 

ولفت إلى سقوط بعض الشظايا نتيجة تدمير الصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.

 

واعتبر إطلاق الصواريخ البالستية من المليشيا الحوثية الإرهابية والحرس الثوري الإيراني، في هذا التوقيت يعبر عن تهديد حقيقي للمليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها.

 

وشدد على أن هذا الاعتداء الهمجي لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، إنما يستهدف وحدة العالم وتضامنه في الظروف الصعبة التي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا المستجد.

 

ونبه إلى أن هذا التصعيد من المليشيا الحوثية، لا يعكس إعلان المليشيا بقبول وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وجديتها في الانخراط بإجراءات بناء الثقة.

# السعودية
# الرياض
# المملكة
# .
# صنعاء
# المليشيا الحوثية
# جازان
# الصواريخ البالستية
# قوات التحالف
# سقوط
# إطلاق
# العالم
# الأمن
# الإيراني
# كورونا

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الاعتداء الحوثي السعودية الصاروخي على كتب نهاية

إقرا أيضا

Photo of الكويت تدين القصف الحوثي للسعودية

الكويت تدين القصف الحوثي للسعودية

29 مارس، 2020
Photo of عاجل.. التحالف يدمر 3صواريخ حوثية بسماء للسعودية

عاجل.. التحالف يدمر 3صواريخ حوثية بسماء للسعودية

29 مارس، 2020
Photo of عاجل.. قذائف مدفعية على الحديدة

عاجل.. قذائف مدفعية على الحديدة

29 مارس، 2020
Photo of كورونا يقتل العالم.. واليمن يقتلها الكوليرا والضنك

كورونا يقتل العالم.. واليمن يقتلها الكوليرا والضنك

29 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق