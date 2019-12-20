الاعتداء بالضرب على معلم في صنعاء حتى الموت

│الخبر | صنعاء

اعتدى رجل اعمال قبل يوم على معلم بمدرسة خاصة في صنعاء بالضرب حتى الموت.

جاء الاعتداء عقب قيام المعلم بزجر ابن التاجر لمخالفته سلوك الدراسة.

وقام والد الطفل بالقدوم على المدرسة برفقة مسلحين قاموا بضرب المعلم حتى فارق الحياة.

ويدعى المعلم فيصل سعد الجبري الريمي ويعمل بمدرسة كيان الاهلية.

واصدرت إدارة التعليم بمديرية السبعين بيانا بهذا الخصوص وجاء فيه:

أدانت منطقة السبعين التعليمية بأمانة العاصمة واستنكرُت العمل اللا أخلاقي الجبان التي اقترفها أحد أولياء أمور الطلبة بمدرسة كيان الأهلية وانتهاكه قدسية التعليم بالإعتداء السافر على المعلم فيصل سعد الريمي بالضرب حتى الموت.

وقالت المنطقة التعليمية في بيانها الصادر يوم الأربعاء الموافق18 / 12 / 2019 م ” إنَّ المنطقة التعليمية ممثلة بقيادتها وموظفيها وكافة منتسبيهاُ تدينُ وتستنكرُ هذا العمل الإرهابي واللا إنساني والذي يتعارضُ مع أحكامِ الشريعةِ الاسلاميةِ السَّمحةِِ، بل مع كافة الأحكام الدوليةِ الأعراف والقوانين.

وأضاف البيان ” إن ما قامت ْبه هذه العصابة يتقدمها ولي أمر الطالب من تعدٍ لقدسية التعليم وانتهاكهم لحرمته بالتهجم واقتحام سور المدرسة والإعتداء يومنا هذا الأربعاء والذي نتج عنه إزهاق نفس بريئة بغير حق.

وحملت المنطقة التعليمية إدارة أمن أمانة العاصمة وكافة الجهات الأمنية والكهات ذات الإختصاص المسئوليةَ الكاملةَ في الجريمة البشعةِ التي ارتكبتها الأيدي الآثمة في حق المعلم فيصل الريمي.

وأكدت المنطقة أنَّ ما ارتكبته هذه العصابة الارهابيةُ من اعتداء وتهجم وازهاق نفس بريئة بغير حقُ، جريمةً لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عن مرتكبيها مشددة في البيان ذاته سرعة محاكمة الجناة لينالوا جزاءهم الرادع.

وجددت المنطقة التأكيد على ضرورةَ قيامِ جهات الإختصاص وعلى رأسها الجهات الأمنية ُبمهامها الإنسانية والقانونيةِ في ضبط الجناة ومحاكمتهم والإنزال بهم أشد العقوبة ليكونوا عبرة لغيرهم.

وطالبُت المنطقة الجهات الأمنية بإتخاذَ قراراتٍ ملزمةٍ لوقفِ مثل هذه الحماقاتِ من قبل معدومي الضمير والإنسانية، معبرةً في ختام بيانها عن أصدق التعازي القلبية الصادقة لأهل الفقيد الريمي وذوية ومحبية واصدقاءه والأسرة التربوية ككل .

صادر عن المنطقة التعليمية بالسبعين بتاريخ 18 / 12 / 2019 م

وتشهد العاصمة صنعاء فوضى امنية وتصاعد عمليات الاختطافات وجرائم النهب والسرقة والقتل من قبل عصابات مسلحة في ظل سيطرة مليشيات الحوثي على العاصمة .