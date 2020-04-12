عدن تايم

الاعلان عن تدشين العمل في المنصة التعليمية الالكترونية

13 أبريل، 2020
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دعت وزارة التربية والتعليم الطلاب والطالبات من الصف الأول أساسي حتى الصف الثالث ثانوي إلى الاستفادة من دروس المنصة التعليمية الالكترونية (يمن) عبر موقعها الإلكتروني وفي مواقع التواصل الإجتماعي.

المنصة تم تدشينها اليوم الاحد 12 ابريل 2020 بحضور وزيرا التربية والتعليم ووزير الاتصالات ونائب وزير الاعلام.

رابط موقع المنصة التعليمية /http://el.moe-ye.net/ –

روابط المنصة التعليمية الالكترونية ( يمن ) على مواقع التواصل الاجتماعي..

 الفيسبوك https://bit.ly/2XqlCuT 

التليجرام https://t.me/el_moeye 

تويتر https://twitter.com/lms_yemen 

يوتيوب https://bit.ly/2Vh2g8l . 

والطلاب الذين يتعذر وصولهم للمنصة بسبب النت بإمكانهم مشاهدة قنوات.. عدن، واليمن والمهره الفضائية يتم فيها عرض دروس تعليمية .

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