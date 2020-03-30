اليمن العربي

الافراج عن 62 سجينا بمأرب ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

30 مارس، 2020
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أفرجت النيابة العامة بمأرب عن 62 سجينا على ذمة قضايا غير جسيمة حتى اليوم الاثنين في اطار الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء فيروس كورونا.

 

واوضح تقرير رفعته نيابة مأرب الابتدائية الى نيابة الاستئناف بالمحافظة وفقا لوكالة سبأ الشرعية ان عملية الافراج عن السجناء مازالت مستمرة لكل من يحضر ضمانة حضورية اكيده، وذلك تنفيذا لقرار مجلس القضاء الأعلى وتعميم النائب العام وتوجيهات رئيس النيابة بالمحافظة، المتضمن حزمة من التدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

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