عدن تايم

الافلاس يتهدد ملاك المتاجر المغلقة في عدن

16 أبريل، 2020
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استهجن عدد كبير من رجال الأعمال وأصحاب المحلات والمراكز التجارية من الإجراءات الانتقائية والمجتزائة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا، مؤكدين ان بعضهم اوشك على الافلاس.

وأبدى الكثير من المراقبين والاوساط تضامنهم مع المحلات والمراكز التي تم الزامها بالاغلاق في حين اسواق القات تكتض بالناس ويجري فيها البيع والشراء من كل الفئات والشرائح.

وقال متابعون إن دول كبرى مثل السويد وهولندا تعاملتا مع الجائحة من منطلق الثقة بين المجتمع والدولة مشيرين إلى أن الإجراءات ينبغي أن تركز على المنافذ لأنها المنفذ الذي يمكن للخطر رسالة الى من يهمة الامر في أن يتسرب ويتفشى منها وأن على الجهات المعنية أن لاتظيق الخناق على قوت وحياة الناس خصوص والغالبية يعيشون على الدخل اليومي.

وناشد التجار ورجال الأعمال كل محبي عدن للتنديد بالاجراءات التي قامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية على بعض المحلات والأسواق فيما تمارس محلات وأسواق أخرى عملها بشكل طبيعي.

ودعوا الجهات والسلطات المحلية لتأمين المنافذ ورفع الإجراءات العشوائية وفتح المجال للناس للعمل لأن حياة الناس والأعمال التجارية على حافة الانهيار.

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