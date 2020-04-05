عدن تايم

الاف الأسرى عرضة لكورونا في ظل ترد فاضح للوضع الصحي بسجن الحوثي

5 أبريل، 2020
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استماع – رعد الريمي

كشف وكيل وزارة حقوق الانسان نبيل عبدالحفيظ ان جماعة الحوثي تستغل ملف الأسرى بنشر الأكاذيب وإنها قدمت كوزارة كل الاستعدادات بينما لم مليشيا الحوثي لم تقدم إلا استعدادات شفوية ولم تقدم اي دليل مادي للتنفيذ وان كل ذلك يتم تحت علم ونظر المبعوث الأممي الذي شارك هو ومندوبين عن الأمم المتحدة في هذه اللقاءات في عمان.

جاء تصريح عبدالحفيظ في مداخله له على قناة بلقيس ضمن برنامج زوايا الحدث وقال ان وزارة حقوق الانسان وهي تتقدم اليوم بأكثر من ملف للأمم المتحدة وعلى اكثر من صعيد يجدر بنا ان نقول اننا اصبحنا امام كارثة عالمية نخاف ان تصل إلى هذه الاماكن التي هي أساسا من يعتقلون ويختطفون يعذبون حتى الموت ومن نجى من سجون مليشيات الحوثي خرج منها بعاهات مستديمة.
ودعا عبدالحفيظ الأمم المتحدة ان تكون عند مستوى الحدث وعند حركة الناشطين لرفع مذكرات حملة ضغط دولية كاملة على هذي المليشيات هدفنا اليوم العمل على حركة انقاذ لهولاء ونحن في حالة قلق ونوقن ان الحوثيون عندهم الاستعداد الكامل للتضحية بكل هولاء وسيكونون في غاية السعادة لو قضوا على اكبر عدد من الاسرى.

ويجدر الإشارة إلى ان ملف الأسرى يشهد خروقات وعراقيل متواصلة تضعها مليشيا الحوثي تجاه الملف يرافق ذلك عجز فاضح بليت به الأمم المتحدة تجاه مواصلة جهودها للضغط على جميع الأطراف تجاه ملف الأسرى وخاصة عقب الجائحة العالمية التي قتلت الآلاف حول العالم.

ويبلغ عدد الأسرى عند في سجون مليشيا الحوثي (16) ألف أسير كلهم عرضة لجائحة كورونا فيما لا قدر الله وان بليت بها البلد في ظل ترد فاضح للوضع الصحي في سجون الحوثي.

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