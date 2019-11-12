الامارات: إنزال علم الجنوب سيؤدي الى عواقب كبيرة





أكد الاعلامي في قناة ابو ظبي الجنوبي عادل اليافعي الى ان انزال اعلام الجنوب من الشوارع سيؤدي الى فشل اتفاق الرياض.







وقال الاعلامي عادل اليافعي: ان استفزاز شعب الجنوب بعلمه ومحاولة المساس به او إنزاله قد يؤدي الى عواقب تفضي لفشل اتفاق الرياض كامل.







واضاف: وهذا ما يهدف له الثعابين الذين تضرروا كثيرا وباتت مصالحهم على المحك وعليه أتمنى ان لا تدفعوا الى كارثة قد تحرق الجميع بسبب عمل يتمناه البعض ويسعى له لعلمه أن ( إنزال العلم ) هو نقطة ضعف شعب كامل يرى بهذا العمل إنزال كرامته وإهانة دمه ألذي نزف وروحه التي غادرت فداءا لحمايته ورفعه عاليا بعد ثلاثين سنة من الظلم والقهر والقتل ..







واختتم: من يدفع من ابناء الجنوب الى هذا الوضع هو ليس كراهيته للعلم ، بل حقدا على الانتقالي ورجاله وجيشه ونقول له احقد وحارب وقاتلهم براحتك ولكن علم دولتك لا تدخله طرفا في أهدافك فأنت بذلك تستحقر أمه كبيرة عظيمة انت منها.







ياتي ذلك وسط انباء عن قيام قوة سعودية بانزال علم الجنوب من على مطار عدن بوقت سابق.