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الامارات تعلن إجلاء 11 سائحاً اجنبياً علقوا في سقطرى

17 أبريل، 2020
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أعلنت الإمارات إجلاء 11 مواطناً من رعايا عدد من الدول تشمل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى أثناء زيارتها للسياحة، حيث أشارت إلى أنه جرى نقلهم إلى البلاد على أن يتم ترتيب عودتهم إلى دولهم.

وقال خالد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «تماشياً مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في إطار تضامنها مع جميع الدول المتضررة من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد19)، فقد قامت بإجلاء عدد من رعايا الدول الصديقة الذين كانوا عالقين في جزيرة سقطرى، وتسهيل عمليات إعادتهم إلى بلادهم ولمّ شملهم بعائلاتهم»، مؤكداً أنهم «يحظون الآن برعاية صحية شاملة على أرض دولة الإمارات للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم».

وأضاف أن «هذه المبادرة الإنسانية تأتي بناءً على طلب من دول عدة، وانطلاقاً من السياسة الثابتة والتعاون البناء لدولة الإمارات مع حكوماتها».

وذكر أن الإمارات «ملتزمة بتقديم جميع أشكال الدعم للدول والشعوب المتضررة من أزمة (كوفيد19) إدراكاً منها لأن التعاون متعدد الأطراف ضروري للمجتمع الدولي للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية».

يذكر أن هؤلاء الرعايا كانوا في رحلة سياحية منذ 11 مارس (آذار) الماضي إلى جزيرة سقطرى وجرى إلغاء رحلة عودتهم نظراً للقيود التي فرضت بسبب وباء «كوفيد19».

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