الامارات تعلن لاول مرة عن تعرضها لاكثر من 100 الف هجمة

أعلنت دولة الإمارات، عن تعرضها لـ”هجمات” وصفتها بالخطيرة، خلال شهر يونيو المنصرم.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” ،فإن الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية تمكنت من صد أكثر من 100 ألف هجمة سيبرانية.

و اوضحت، أن تلك الهجمات السيبرانية تعرضت لها المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر يونيو الماضي.

وأشارت الى أن تلك الهجمات السيبرانية تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 73% وعمليات بحث عن ثغرات أمنية بنسبة 15% وهجمات التصيد الإلكتروني بنسبة 12%.