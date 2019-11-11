الامم المتحدة تحث طرفي النزاع في الحديدة الكف عن أي أفعال تهدد وقف إطلاق النار

قالت الأمم المتحدة أن نقاط المراقبة التي تم نشره على خطوط القتال الأمامية في مدينة الحديدة مؤخرا في تحقيق انخفاض ملحوظ في مستوى العنف على الأرض.

وأثنت الأمم المتحدة في بيان اصدره رئيس لجنة تنسيق اعادة الانتشار الجنرال ابهيجيت جوها على التزام الطرفين بالعمل عبر آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.

وأكد ريس لجنة تنسيق إعادة الانتشار أن حفر الخنادق وبناء التحصينات وتحريك القوات التي تقوم جماعة الحوثي على خطوط التماس تتنافي مع الاتفاقات بين الطرفين بشأن وقف إطلاق النار.

وحيث ريس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة طرفي النزاع في اليمن على استمرار انخراطهما في العمل بشكل مُشترك وبروح النية الحسنة، من خلال آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار للتعامل مع الحوادث التي قد تُشكل تصعيدا للعنف في الحديدة.

وأكد البيان التزام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة المستمر في دعم عمل الطرفين من خلال الآلية.

ودعا الجنرال الهندي ابهيجيت جوها طرفي النزاع بالكف عن أي أفعال تتناقض مع اتفاق ستوكهولم.