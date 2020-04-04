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الامم المتحدة تدعو الاطباء والممرضين اليمنيين للمساعدة في مواجهة كورونا

4 أبريل، 2020
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أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتحاه المجال لمن يريدون من الأطباء والممرضين اليمنيين، المشاركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتقديم الطلب عبر رابط موقعهم على جوجل.

وقال البرنامج، في له على توتير تغريدة،”: هل تعرف أطباء وممرضين يمنيين يرغبون بالمساعدة في الاستجابة لوباء كورونا في اليمن.. نبحث عنهم”.

وأضاف البرنامج في التغريدة رابطاً يحتوي على تفاصيل التقديم لمن يحب المشاركة والمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وفيما يلي رابط الاطباء والممرضين:

 

الاطباء:

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الممرضين:

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