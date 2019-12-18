الانترنت في زمن الحوثي.. إعادة اليمن للعصر الحجري!

@ صنعاء، نيوزيمن، أحمد فؤاد:

السياسية

2019-12-18 17:01:32

في ظل الثورة التكنولوجية والخدمات المتسارعة في عالم الانترنت تصبح محاولات مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- ومساعيها لتجهيل الشعب وعزله عن العالم مهمة شاقة إن لم تكن مستحيلة، غير أنّ معيار بقائها في موضع اغتصاب السلطة قائم في جوهره على التجهيل الممنهج وتنمية الجهل، ولذلك فهي تستعين برموز الجهل ذاتهم لمحاولة سد مثل هذه الثغرات، ولو بوضع هؤلاء على رأس مناصب إدارية (مفترضة) بدرجة وزير اتصالات وتقنية معلومات.

من هنا يمكن فهم حالة الانكشاف والتّعري التي بدا بها القيادي في مليشيا الحوثي، مسفر النمير، وهو يتحدث عن مصطلحات علمية بحتة، بعقلية فقيه منغلق على دائرته الضيقة، وسطحية داعية طائفي خرج للتو من كهوف الضلالة والظلام وما قبل العصر الحجري، ليجد نفسه فجأة مسئولا عن إدارة قطاع اتصالات بلد بحجم صنعاء والمحافظات المجاورة لها.

موجة تعليقات ساخرة ما تزال تضج بها شبكات التواصل الاجتماعي، على إثر تصريحات إعلامية مثيرة للقيادي في مليشيا الحوثي، مسفر النمير، المعيّن بمنصب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي منذ انقلاب سبتمبر 2014م.

فضيحة سياسية على الملأ

وترى الإعلامية منى صفوان، في تصريح وزير اتصالات صنعاء في زمن تقنية المعلومات، الذي قوبل بالسخرية، فضيحة سياسية أظهرت جهلا غير مقبول لرجل في منصب كهذا، مشيرة إلى أن “الجهاز السياسي والإعلامي للحوثيين يجتهد لإزالة النظرة العامة عنهم بأنهم أقل خبرة، وكفاءة”، وتضيف صفوان في تعليق لها على تويتر: “وما تلبث هذه الجهود بالتلاشي، مع أول تصريح أو حتى تغريدة لمسؤول”.

وبسخرية لاذعة يرى، عبد العزيز الشيخ، من جهته، أن الحوثي قدم أفضل النماذج وهم وزير الاتصالات ووزير الإعلام، طلع الأول يقول زار خمس دول ما يستخدموا النت. والثاني يهز رأسه”، مضيفا: “الناس قدهم في عصر ال5G ووزير السلحفة يطالب الشعب ترشد الإنترنت”. ولذلك يعبر الشيخ عن أسفه لكون هذه النماذج “تريد أن تحكم دولة عريقة مثل اليمن”!

وفي تعليق له مماثل يرى عبدالسلام الفقيه، أن الدول الخارجية اللي زارها وزير المواصلات واكتشف أن استخدامهم للنت قليل هي: (1 بلاد الروس.. 2 غرقة الصين..3 حارة الروم.. 4قاع اليهود.. 5 الحيمة الخارجية)، فيما يعلق هادي الشامي على انترنت أبو 5 دول أنّ “النت في صنعاء قده مثل حمامات البخار، سبت واثنين للنساء والباقي للرجال”.

جبايات بلا خدمة

وفي إشارة لحديث وزير الاتصالات الحوثي واتهامه للمواطنين بما اعتبره تبذيرا في استخدام الانترنت، يعلّق عبدالجبار البحري ساخرا: “اخي المواطن أختي المواطنه: لا تسرف بالإنترنت ولو كنت بجوار السنترال. مع تحيات: مسفرالنمير وزير الاتصالات وتقنية الMMS”..

ويرى محمد الطاهري أن “وزير مواصلات صنعاء مجرّد انعكاس لآلية حكم تتعامل مع الناس وكأنهم ضيوف ثقلاء يعيشون في حق الغير”، معتبرا هذا هو التفسير الوحيد لكل هذا العتو والعتة، وأضاف: “جبايات دون مقابل ودون إعلان مصير هذه الأموال، وكيف تنفق، وعاده يشتي يرشّد استخدام النت ويخضع الناس لدورات تأهيلية!”.

فصل الشعب عن محيطه

وفي سياق متصل، يعلّق خالد الصعفاني، ساخرا، بتوديع أصدقائه قبل انقطاع الانترنت وبمناسبة “دخولنا 2020م وعودتنا ريوس للعصر الحجري أحب أودعكم أصدقائي قبل انقطاع النت آخر هذا الشهر، نلتقي بالجنة إن شاء الله، وودعوا بعضكم البعض وتسامحوا”. في حين يرى آخرون أن القصد من تضييق الخناق على مستخدمي الانترنت هو “تجهيل الشعب وفصله عن محيطه ليسهل التأثير عليه”..

ولا يبدو الحديث عن حرمان اليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من استخدام الانترنت في هذا التوقيت بالذات محض ارتجالٍ انفعالي قاله القيادي الحوثي من قبيل الاجتهاد ووجهة النظر، بقدر ما هو تجسيد لتوجه عام يختمر لدى قيادات المليشيا الحوثية التي تساورها الرغبة في جعل الجماهير أليفةً أكثر، وسد آخر نافذة لبعثرة الكبت الجماهيري عبر الشبكة العنكبوتية، وبما يخفف وطأة واقع مثقل بالمعاناة على أكثر من صعيد..