الانتقالات في زمن الكورونا.. جولة على أبرز حركة السوق المقبلة

جولة على أبرز أخبار انتقالات اللاعبين خلال التوقف القسري بسبب كورونا

فريق عمل يوروسبورت عربية

إن كانت الحياة الكروية شُلّت بالكامل على صعيد المباريات والدوريات الا ان حركة سوق الانتقالات لم ولن تتوقف، إذ تترقب الأندية انحسار جائحة كورونا لمعرفة مصير سوق الانتقالات المقبلة، ما إذا كان الانتقالات الصيفية ستجرى في موعدها ام انها ستستبدل بسوق يناير الشتوي على ان يكون هناك نافذة انتقالات في منتصف الموسم المقبل حال انطلاقه.

إضافة الى لغز توقيت افتتاح سوق الانتقالات تتصدر الواجهة مسألة تدني أسعار اللاعبين الكبار وقُدرة الأندية على دفع مبالغ كبيرة للشراء بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها جراء فيروس كورونا، إن كان لناحية توقف عائدات البث التلفزيوني، عقود الاعلانات او الجماهير في المباريات.

بالرغم من كل هذه العوائق، الا ان أندية كثيرة مضطرة لتعزيز صفوفها إذ كانت تعاني هذا الموسم من اختلالات كبيرة على معظم الأصعدة، إن كان مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مروراً بريال مدريد وبرشلونة وصولاً الى اتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند وتشيلسي وأندية كُبرى عديدة.

يُضاف الى ذلك اللاعبين الذين ستنتهي مدة إعارتهم مع الأندية التي يلعبون في صفوفها وهم على وشك العودة الى أنديتهم الأم والبدء برحلة إعارة جديدة او الاستفادة من فرصة انتقال نهائي الى نادٍ جديد كون هذه الصفقات التي قد تُشكل مصدر الدخل شبه الوحيد للأندية.

وفيما يلي جولة على أبرز أخبار انتقالات اللاعبين خلال التوقف القسري بسبب كورونا.

نيمار بين تمديد عقده وكسره:

يبدو ان مسلسل نيمار سيأخذ منعطف جديد جراء هذه الجائحة، إذ بسبب التكاليف الاقتصادية الكبيرة التي تترتب عن هذه الصفقة بالنسبة لبرشلونة (سعر اللاعب + راتبه المرتفع) سيكو التمديد مع باريس سان جيرمان هو الخيار الأقرب للحقيقة، إذ يستعد النادي الباريسي اتقديم عرض مغري جداً للاعبي البرازيلي يتمثل بإعطائه راتب 38 مليون يورو سنوياً.

نيمار سيحدد مصير كيليان مبابي:

ما زال ميليان مبابي يماطل في قرار تمديد عقده مع باريس سان جسرمان بانتظار وصول صفقة منتظرة من ريال مدريد (النادي الحلم بالنسبة للاعب)، الا ان هذا العرض ممكن ان يتأخر هذا الموسم حراء المتطلبات المادية ما سبق وذكرنا، لكن إشارة واحدة قد توضح لنا مصير اللاعب وهي في حال مدد نيمار عقده، اي ان باريس مُجبر على بيع مبابي والا سيتكبد أمولاً طائلة جرّاء أجر اللاعبين.

لاوتارو مارتينيز وحلم برشلونة:

طلب نادي انتر ميلان الايطالي من لاعبه الشاب لاوتارو مارتينيز أن يقوم بتصريح علني للجمهور بانه يريد الرجيل فيما إذا قرر المضي قدماً بالتوقيع مع برشلونة الموسم المقبل، وذلك لاخلاء مسؤولية النادي عن قرار بيع المهاجم الشاب.

وكان النادي الكتلوني يحتار بين ضم كل من نيمار أو لاوتارو مارتينيز الذي تبلغ قيمة كسر عقده 111 مليون يورو وهو سعر مرتفع في السوق حالياً.

سانشو بين تشيلسي ومانشستر يونايتد

بالرغم من كون نادي تشيلسي يُعرف عنه اهتمامه الكبير باللاعبين الشبان وخصوصاً الانكليز، الا ان جادون سانشو يبدو انه اتخذ قراره بالفعل بالانتقال الى مانشستر يونايتد، إذ اشاعت بعض الصحف الانكليزية أن نادي دورتموند قد وصل الى حد الطلب من اليونايتد ادراج ميسون غرينوود، موهبة مانشستر يونايتد في الصفقة، لكن الأمر ما زال قيد الدرس.

ويعمل مانشستر يونايتد لذي ضم مؤخراً برونو فيرنانديز على جمع بوغبا وسانشو واللاعب البرتغالي سوياً الموسم المقبل، في سعي للعودة الى النتائج الايجابية وبناء مشروع رياضي مستقر.

عثمان ديمبيلي بين مانشستر يونايتد وليفربول

بالرغم من اصاباته المتعددة الا ان عثمان ديمبيلي ما زال قبلة للأندية الكبيرة، إذ عادت الى الواجهة مجدداً اهتمامات نادي ليفربول باللاعب الفرنسي الذي سيكون ورقة بيد فريقه في حال اراد الحصول على سيولة في سوق الانتقالات.

الى جلنب ليفربول، يبدو ان ديمبيلي يُفكر جدياً في مسألة الانتقال الى الدوري الانكليزي وذلك عبر سؤال مواطنه انتوني مارسيال عن مشروع مانشستر يونايتد إن كان يستحق ان يُفكر بالأمر جدياً.