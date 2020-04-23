الانتقالي: اتفاق الرياض يستوجب عودة فريقنا باللجنة المشتركة

قال المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان، مساء اليوم الخميس، إنه شريك موقع في اتفاق الرياض، مؤكدا أنه: “لا شك أن التنفيذ لن يتم بدون الطرف الموقع”.

ونوه بمنع عودة فريق المجلس الانتقالي الجنوبي في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض (عضاء هيئة الرئاسة، رئيس وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس) ومدير أمن عدن، قائد مكافحة الإرهاب في الجنوب اللواء شلال علي شايع، في 11 مارس الماضي.

ولفت إلى عدم الرد على الخطابات الرسمية الموجهة إلى التحالف العربي لاستيضاح أسباب المنع.

وكشف عن مخاطبة التحالف العربي للتدخل بهدف إيقاف ممارسات حكومة الشرعية واستهتارها بحياة وكرامة المواطنين، مشددا على أن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يمارس من تعذيب ممنهج بحقه.

وأضاف المجلس أنه: “على الرغم من تسليمنا لموارد الدولة كاملة لحكومة الشرعية، لم تفِ بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لا سيما ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن”.

ونبه إلى تجاهل حكومة الشرعية مواجهة وباء كورونا المستجد، وعدم الاهتمام بتوفير مركز حجر صحي أو معدات وأجهزة لمواجهة خطر الوباء في بيئة صحية لا تتوافر فيها أبسط مقومات العناية الصحية.

وأشار إلى التخاذل الواضح من حكومة الشرعية في التعامل مع الكارثة الطبيعية في العاصمة عدن وتبعاتها، واستهتارها بحياة وكرامة المواطنين، على خلاف ما لمسناه من تفاعلها والصرف المباشر للتعويضات عندما تعلق الأمر بمأرب اليمنية.