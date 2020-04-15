الانتقالي الجنوبي يؤكد تضامنه ووقوفه مع مصر ضد الارهاب

اكد المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن على تضامنه الكامل ووقوفه مع جمهورية مصر العربية في حربها ضد الارهاب.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي للانتقالي نزار هيثم، اذ قال: “يعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية قيادةً وشعباً، ووقوفه إلى جانبها في حربها ضد التنظيمات الإرهابية الممولة إقليمياً لاستهداف أمنها القومي، ورفضه المطلق لجميع أشكال التطرف، وأي أعمال من شأنها زعزعة الأمن وإشاعة الفوضى في مجتمعاتنا”.

واضاف: ” ويعبر المجلس الانتقالي الجنوبي عن أسفه للأحداث التي شهدتها مصر مساء أمس، ويتقدم بخالص التعازي والمواساة للشعب المصري الشقيق باستشهاد أحد ضباطه البواسل في عملية إرهابية جبانة أثناء أدائه لواجبه الوطني”.

واختتم هيثم: “نشدد على ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية لاستئصال هذا الفكر الإخواني الاجرامي المتطرف وتقديم الدعم الكافي لمواجهته واجتثاثه من جذوره”.