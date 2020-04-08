كريتر سكاي

الانتقالي الجنوبي يتهم السعودية بإفشال اتفاق الرياض

8 أبريل، 2020
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كريتر سكاي – خاص

اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات، الأربعاء، المملكة العربية السعودية بإفشال اتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة اليمنية، الذي رعته المملكة في 5 نوفمبر/ تشرين أول الماضي.

 

 

 

وقال الانتقالي، في بيان، إن التحالف بدعم السلطات المحلية في شبوة لإفشال اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن لقوات الحكومية في شبوة اعتقلت رئيس المجلس في المحافظة، علي السليماني، وأربعة من مرافقيه، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

 

 

 

وبحسب البيان فإن هذا التصرف يُضاف إلى جملة من الخروقات المتتالية لاتفاق الرياض، الذي داست عليه سلطات شبوة بتواطؤ من قيادة التحالف المتمركزة في مطار عتق والداعمة لها”.

 

 

 

وأردف “إذا كان اتفاق الرياض يمثل فعلًا سياسات المملكة، فعلى قوات التحالف في شبوة تهيئة الظروف والمناخات الملائمة لتنفيذه”.

 

 

 

وفي الخامس من نوفمبر الماضي، وقعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي اتفاق الرياض برعاية وإشراف المملكة لإنهاء التمرد وعودة الحكومة إلى عدن.

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