الانتقالي الجنوبي يرفض ”خروج“ الحكومة اليمنية عن نص اتفاق الرياض‎

عبّر المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس عن رفضه ”كل محاولات الحكومة اليمنية الخروج عن نص اتفاق الرياض“، من خلال مواصلة عملية التحشيد العسكري تجاه مناطق جنوب اليمن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، في بيان، على ”تمسك المجلس بحقه في الدفاع عن أرضه، وعلى قدرته في التصدي وردع أي قوة تحاول تجاوز خطوط التماس الحالية، ويدعوها للانسحاب فورًا“.

كما وجدد تأكيده على التزام المجلس الانتقالي الجنوبي، الكلي بمضمون اتفاق الرياض، داعيًا الطرف الآخر للتعامل بالمثل.

وحذّر ”من محاولات جماعة الإخوان المتطرفة إفشال الاتفاق، خدمة لميليشيات الحوثي، كما خدمته لسنوات بتجميدها جبهاتِ القتال في الشمال“ .

وقال إن ”المجلس الانتقالي مع السلام ويدعم ويبارك جهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتجاوز المشكلة الراهنة وتوحيد الجهود باتجاه المعركة الأساسية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران”.

وأشار متحدث الانتقالي الجنوبي، إلى جهوزيتهم ”لردع كل متطاول ومستهتر مع التأكيد على أهمية المضي قدمًا إلى جانب التحالف العربي والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، أيًا كانت مصادره“.

وعادت أجواء التوتر العسكري يوم الأربعاء، بين قوات الحكومة اليمنية، وقوات أخرى موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد قدوم آليات وعتاد عسكري تابع للواء الأول حماية رئاسية، إلى محافظة أبين قادمًا من محافظة شبوة، في طريقه إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت مصادر مطلعة، لـ“إرم نيوز“، إن المجلس الانتقالي الجنوبي، اعترض على قدوم هذه القوة العسكرية، ويرفض وصولها إلى عدن، بعد إحلال أفراد وضباط من المحافظات الشمالية وموالين لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، بدلًا عن الكادر البشري الحقيقي للواء الأول حماية الرئاسية الذي ينتمي جميع افراده إلى المحافظات الجنوبية.